Nevşehir Yatırımları Güncellendi
06.02.2026 12:32
Yerel Kalkınma Hamlesi ile Nevşehir için 2026 yatırım konuları belirlendi, destekler sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2026 yılı yatırım konuları güncellendi. Ahiler Kalkınma Ajansı, sorumluluk bölgesinde yer alan illerde yatırım ortamının geliştirilmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla programın tanıtım ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı; bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedefliyor. Program ile üretim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Ahiler Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TR71 Bölgesi illerinden Nevşehir için 2026 yılına yönelik öncelikli yatırım konuları belirlendi.

Nevşehir ili için ilan edilen yatırım başlıkları Dondurulmuş patates ve patatesten katma değerli ürün üretimi, Veri merkezi yatırımları (kaya oyma), Nitelikli kültür endüstrileri yatırımları, Görsel/işitsel prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları olarak belirlendi.

Belirlenen alanlarda yatırım yapacak girişimcilere program kapsamında önemli teşvik ve destekler sunuluyor. Yatırımcılara; %50 Yatırıma Katkı Oranı ile Vergi İndirimi, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, 8 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, gibi destek unsurları sağlanıyor.

Ayrıca yatırımcılara, yatırım tutarının yüzde 15'ine kadar nakdi destek veya yüzde 20'sine kadar faiz/kar payı desteği imkanı da sunuluyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir'de yatırım yapmayı planlayan girişimcileri bu fırsatlardan yararlanmaya davet ederken; yatırım süreçleri, teşvik başvuruları ve proje geliştirme konularında teknik destek vermeye devam ediyor.

Programa ve il bazlı güncellenmiş yatırım konularına ilişkin ayrıntılı bilgilere yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

