NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı

26.04.2022 10:14
NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince Hacıbektaş ilçesinde konser verildi, resim sergisi açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince Hacıbektaş ilçesinde konser verildi, resim sergisi açıldı.

Araştırma görevlisi Aslı Selmanpakoğlu yönetimindeki koro, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şarkı ve türküler seslendirdi.

Etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener Metin'in eserlerinden oluşan resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Programa, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacı Bektaş Veli, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement