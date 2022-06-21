NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

???NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Okullarından bu yıl mezun olan 140 öğrencinin daha sağlık ordusuna katılarak fedakarca hizmet edeceğini belirten Öztürk, "Topluma hizmet sunumunda bir sağlık profesyoneli olarak mesleki ve etik değerlerden asla vazgeçmemelisiniz. Mesleki ve bireysel değerlerin farkında olarak, her zaman birey ve hasta yararına kararlar vermelisiniz. Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Kendi hakkınızı korurken, başkalarının da hakkına hep saygı duyun." diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve Hemşirelik Andı'nın okunmasının ardından kep atıldı.

Programa, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve aileleri katıldı.