NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı

21.06.2022 16:04
NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

???NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Okullarından bu yıl mezun olan 140 öğrencinin daha sağlık ordusuna katılarak fedakarca hizmet edeceğini belirten Öztürk, "Topluma hizmet sunumunda bir sağlık profesyoneli olarak mesleki ve etik değerlerden asla vazgeçmemelisiniz. Mesleki ve bireysel değerlerin farkında olarak, her zaman birey ve hasta yararına kararlar vermelisiniz. Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Kendi hakkınızı korurken, başkalarının da hakkına hep saygı duyun." diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve Hemşirelik Andı'nın okunmasının ardından kep atıldı.

Programa, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanının eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesin'de mezuniyet heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement