ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı

08.08.2022 20:31
ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı

NEW ABD'de, 23 Şubat 2020'de ormanlık alanda koşu yaparken öldürülen Ahmaud Arbery'nin, ömür boyu hapse mahkum edilen katili Travis McMichael, ayrıca nefret suçu işlemekten ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

NEW ABD'de, 23 Şubat 2020'de ormanlık alanda koşu yaparken öldürülen Ahmaud Arbery'nin, ömür boyu hapse mahkum edilen katili Travis McMichael, ayrıca nefret suçu işlemekten ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Georgia eyaletinde 25 yaşındaki siyahi Arbery'yi hem öldürmekten hem de ırkı nedeniyle hedef almaktan suçlu bulunan 3 kişinin kovuşturulması sona erdi.

Ahmaud Arbery'yi ölümcül şekilde vurmaktan müebbet hapis yatan 36 yaşındaki Travis McMichael, bugünkü duruşmada federal nefret suçu işlemekten ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

McMichael'in mevcut cezasını çekmek içi yattığı eyalet hapishanesinde öldürülmekten korktuğu için federal hapishaneye geçmek istediğini söylemesi üzerine Federal Yargıç Lisa Wood, sanığın eyalet hapishanesindeki cezasını çekmeden nefret suçu cezası için federal hapishaneye gönderilemeyeceğini belirtti.

McMichael'in 66 yaşındaki babası Greg McMichael ve 52 yaşındaki komşusu William "Roddie" Bryan'ın da federal nefret suçundan ceza almaları bekleniyor.

Mevcut durumda Arbery'nin öldürülmesinden suçlu bulunan 3 beyaz Amerikalı, Georgia Eyalet Hapishanesinde cinayetten ömür boyu hapis cezalarını çekiyor.

Olay

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıt, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaşmasıyla başlıyordu. Kayıtta, Travis McMichael'ın araçtan inerek itiştiği Arbery'nin daha sonra silahla vuruluşu, ardından yere düşmeden önce sendeleyerek yürüyüşü görülüyordu.

Davayı gören mahkeme, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

YORUMLAR
500
ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi temmuzda düşüş gösterdi ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi temmuzda düşüş gösterdi Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Onyenwere'yi transfer etti Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Onyenwere'yi transfer etti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkum, Travis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:31:34. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement