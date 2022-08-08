Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Georgia eyaletinde 25 yaşındaki siyahi Arbery'yi hem öldürmekten hem de ırkı nedeniyle hedef almaktan suçlu bulunan 3 kişinin kovuşturulması sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de, siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçundan cezası onandı - Son Dakika

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