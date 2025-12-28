New Jersey'de 2 helikopter havada çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
New Jersey'de 2 helikopter havada çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

28.12.2025 23:25
Haber Videosu

New Jersey'de iki helikopterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

HER İKİ HELİKOPTERDE DE SADECE PİLOTLAR VARDI

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi. Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

