New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 26.554,40 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 3.291,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 azalışla 11.090,82 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ekonomik destek paketi görüşmelerinde bir anlaşma sağlanamaması etkili oldu.

Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırdı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması da piyasaları olumsuz etkiledi.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Facebook ve Twitter'ın temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırmalarına rağmen bilançolarına yansıyan bazı detaylar bu şirketlerin hisselerini olumsuz etkiledi.

Apple'ın temmuz-eylül döneminde iPhone satışlarının yüzde 20 azalmasıyla şirketin hisseleri yüzde 5'i aşkın değer kaybederken, Facebook'un ABD ile Kanada'daki kullanıcı sayısındaki azalışla şirketin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde düşüş gösterdi. Twitter'ın kullanıcı sayısındaki artışın beklenenden düşük gelmesi ise şirketin hisselerinde yüzde 17'inin üzerinde değer kaybına neden oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, piyasaların gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.