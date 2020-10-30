New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

30.10.2020 17:05
New York borsası düşüşle açıldı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 26.554,40 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 3.291,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 azalışla 11.090,82 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ekonomik destek paketi görüşmelerinde bir anlaşma sağlanamaması etkili oldu.

Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırdı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması da piyasaları olumsuz etkiledi.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Facebook ve Twitter'ın temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırmalarına rağmen bilançolarına yansıyan bazı detaylar bu şirketlerin hisselerini olumsuz etkiledi.

Apple'ın temmuz-eylül döneminde iPhone satışlarının yüzde 20 azalmasıyla şirketin hisseleri yüzde 5'i aşkın değer kaybederken, Facebook'un ABD ile Kanada'daki kullanıcı sayısındaki azalışla şirketin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde düşüş gösterdi. Twitter'ın kullanıcı sayısındaki artışın beklenenden düşük gelmesi ise şirketin hisselerinde yüzde 17'inin üzerinde değer kaybına neden oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, piyasaların gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı         
16:52
İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor         
16:37
TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı         
16:32
Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü         
15:51
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 17:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei