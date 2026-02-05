New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

05.02.2026 18:40
Dow Jones ve S&P 500 endeksleri önemli kayıplar yaşarken, yatırımcılar şirket bilançolarını izliyor.

New York borsası gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 azalarak 49.210,20 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 azalışla 6.825,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kayıpla 22.589,72 puana geriledi.

ABD'de şirket bilançoları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devlerinden Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşsa da sermaye harcamalarının 2025 düzeyinin neredeyse iki katına çıkacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Qualcomm'un hisseleri de şirketin üç aylık dönemde gelir ve karının beklentilerin üzerinde olmasına rağmen küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yüzde 7'nin üzerinde geriledi.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklaması beklenen Amazon'un hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Analistler, şirketlerin yapay zekaya yaptığı büyük harcamaların kısa sürede somut ve ölçülebilir kazançlara dönüşüp dönüşemeyeceği ve yüksek değerlemelerin devamlılığı konusunda yatırımcı kaygılarının arttığını belirtti.

Makroekonomik tarafta ise iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edilirken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artışla 108 bin 435'e çıkarak 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

