New York Borsası Düşüşle Kapanış Yaptı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 49.359,33 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.940,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kayıpla 23.515,39 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek başkanına dair açıklamalar ile jeopolitik gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

???????Hassett'e yönelik övgülerde bulunan Trump, "Onu kaybetmek istemiyoruz ama nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

Mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek adaylar arasında Hassett'in daha "piyasa dostu" bir isim olarak görüldüğüne işaret eden analistler, ancak Beyaz Saray ile bağının bankanın bağımsızlığına yönelik endişelere yol açtığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın Fed başkanı adaylarından BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile perşembe günü görüştüğünü belirterek, yeni Fed başkanının Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretin öncesinde veya sonrasında açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda işbirliği yapmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 76,3'e çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "İş gücü piyasası koşullarında açık ve sürekli bir iyileşme olmadığı sürece, politikayı ayarlamaya hazır olmalıyız." dedi.

Bowman, koşullar değişmeden, duraklama yapacaklarına dair sinyal vermekten kaçınmaları gerektiğini anlattı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, "Mevcut politika duruşu, politika faiz oranımıza ilişkin ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını belirlemek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de piyasalar pazartesi günü "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olacak.