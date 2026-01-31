New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

31.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsasında Dow Jones yüzde 0,36, S&P 500 yüzde 0,43, Nasdaq yüzde 0,94 düştü.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 48.892,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.939,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 23.461,82 puana geriledi.

ABD'de ekonomik gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Warsh'ı uzun zamandır tanıdığına işaret eden Trump, "Onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da Warsh'ın, faizleri düşürme konusunda bir taahhütte bulunmadığını belirterek, "Ancak kesinlikle faiz oranlarını düşürmek istiyor. Onu uzun zamandır izliyorum." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri, bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrasında yüzde 0,6 artışla günü tamamladı.

Karı azalmasına rağmen beklentileri aşan Chevron'un hisseleri de yüzde 3,3 değer kazandı.

Fed yetkilililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta politika faizinin sabit tutulmasına neden karşı çıktığını anlattı.

Waller, iş gücü piyasasını güçlendirmek ve başladıktan sonra ele alınması daha zor olacak bir bozulmaya karşı önlem almak amacıyla politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana oy kullandığını bildirdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise "Enflasyon hedefin üzerinde seyrederken ve görünüm üzerindeki riskler dengeli bir şekilde dağılmışken, bu aşamada politika faizini gevşek bir seviyeye indirmenin uygun olmayacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasının önüne geçmeye yönelik 5 harcama tasarısından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. İç Güvenlik Bakanlığı finansmanıyla ilgili 6. tasarı ise paketten çıkarıldı.

Ancak tasarılara ilişkin oylamaların gecikmesi dolayısıyla hükümetin yerel saatle gece yarısında kısmi olarak kapanma riski ortadan kalkmadı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 02:31:20. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.