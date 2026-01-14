New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düştü - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düştü

14.01.2026 01:16
Dow Jones, enflasyon verilerinin ardından yüzde 0,8 azalarak gün sonunu kayıpla kapattı.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,8 azalarak 49.191,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.963,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 23.709,87 puana geriledi.

Yatırımcılar makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı, 20 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 750 yükseldi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Powell, hafta sonu Adalet Bakanlığından "cezai iddianame" tehdidi aldığını belirterek, bu tehdidin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüştü.

Analistler, bu durumu Trump'ın Fed'e faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskı yapma girişiminde "bariz bir tırmanış" olarak değerlendirmişti.

Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde bugün yaptığı konuşmada da Fed'in başına piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren birinin gelmesini istediğini ifade etmişti.

Kurumsal tarafta, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri, bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Beklentilerin biraz altında gelir açıklayan hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri de yüzde 2,4 düştü.

Ayrıca ülke basınında yer alan Netflix'in Warner Bros. için yaptığı satın alma teklifini tamamen nakit olarak değiştirmeyi değerlendirdiğine yönelik haber sonrasında, Netflix'in hisseleri yüzde 1 ve Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, mevcut para politikasının fiyat istikrarı veya istihdam risklerine yanıt vermek için iyi bir konumda olduğunu düşündüğünü söyledi.

Musalem, para politikasının yakın vadede daha fazla gevşetilmesi için çok az neden gördüğünü anlattı.

Bu hafta, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley de bilançolarını yayımlayacak.

Kaynak: AA

