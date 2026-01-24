New York Borsası Karışık Kapanış - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapanış

24.01.2026 01:16
Dow Jones değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq hafif yükseldi. Jeopolitik belirsizlikler etkili.

New York borsası haftanın son işlem gününde karışık seyirle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 49.098,71 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.914,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artarak 23.501,24 puana çıktı.

Jeopolitik endişelerde bir miktar azalma görülse de belirsizliklerin sürmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulama tehdidiyle hafta başından bu yana düşüş yaşayan piyasalarda, son iki seansta toparlanma kaydedilmişti.

Trump, Grönland konusunda tarife uygulama kararında geri adım atsa da analistler, bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliğin devam ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in bilançosunda öngördüğü gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Geçen yılın son çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 4 azalan Intel'in hisseleri, beklenenden zayıf bir görünüm sunması ve üretimde devam eden zorluklara ilişkin uyarılarının ardından yüzde 17 değer kaybetti.

Buna karşılık çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri, Çinli yetkililerin ülkenin büyük teknoloji firmalarına Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerini sipariş edebileceklerini bildirdiği ve Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın gelecek günlerde Çin'i ziyaret etmeyi planladığına ilişkin haberler sonrası yüzde 1,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 51,9'a çıkarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Hizmet sektörü PMI ise ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 52,5 ile beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI aynı dönemde 52,8 değerine yükseldi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ocakta yukarı yönlü revizyonla 56,4 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4 ile Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentileri geçen ayki yüzde 3,2 seviyesinden ocakta yüzde 3,3'e çıktı.

Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ile Microsoft, Meta, Apple gibi teknoloji şirketleri başta olmak üzere ABD'li firmaların bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
