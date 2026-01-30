New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 49.071,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.969,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 23.685,12 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve açıklanan şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam hızda" genişlemeyi sürdürdüğü, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'ın "hiçbir gerekçe olmamasına rağmen" yine faiz indirimine gitmediğini savunarak herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti.

Kabine toplantısında da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Kurumsal tarafta, bilançosunda geliri ve karının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildiren Microsoft'un hisseleri yüzde 10 değer kaybetti ve piyasalara baskı yaptı. Hisselerindeki düşüşle birlikte Microsoft'un piyasa değeri yaklaşık 360 milyar dolar azaldı.

Tesla'nın hisseleri de kar ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 3'ten fazla geriledi.

Meta'nın hisseleri ise şirketin beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi ve güçlü satış tahminleri açıklaması sonrasında yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Beklenenden daha iyi kar ve gelir açıklayan IBM'in hisseleri de yüzde 5 değer kazandı.

Öte yandan ABD basınında, Amazon'un ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberler çıktı. Amazon'un hisseleri günü hafif düşüşle tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı da geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ülkenin ihracatı yüzde 3,6 azalırken, ithalatı yüzde 5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetti. Söz konusu dönemde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış, 8 Ocak'ta yayımlanan öncü verilerle uyumlu gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.