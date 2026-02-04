New York Borsası'nda Karışık Açılış - Son Dakika
New York Borsası'nda Karışık Açılış

04.02.2026 18:20
Dow Jones arttı, Nasdaq düştü. Yapay zeka endişeleri ve bilanço sezonu yatırımcıları etkiliyor.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artarak 49.456,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi 6.914,50 puan seviyelerinde yatay seyrederken Nasdaq endeksi yüzde 0,52 azalışla 23.135,15 puana geriledi.

Yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olumsuz etkiler yaratabileceğine yönelik endişelerle dün sert satışların görüldüğü pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında görev yapabilecek yeni bir yapay zeka aracını duyurmasının ardından bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişeler artmış ve bu gelişme dün özellikle yazılım şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açmıştı.

Yazılım hisseleri üzerindeki baskı sürerken Oracle ve CrowdStrike hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) gelir tahminlerinin bazı analistlerin beklentilerini karşılayamaması sonrası hisseleri yüzde 13'ün üzerinde geriledi.

Buna karşın, Super Micro Computer'ın yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan ekipmanlara yönelik talep doğrultusunda yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

İlaç sektöründe ise Eli Lilly'nin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin gelir ve karının yanı sıra 2026 yılına yönelik beklentilerinin piyasa tahminlerini aşmasıyla hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından açıklanacak Alphabet bilançosunun da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 22 bin kişi artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.

Kaynak: AA

