New York Borsası'nın ünlü boğa heykeli yer değiştiriyor - NEW

1989 yılında Sicilyalı artist Arturo Di Modica tarafından yapılan bronz boğa heykeli "Charging Bull" ABD New York Borsası'nın önünden taşınıyor.

Akıcı trafiğin ortasında yer alan ve kalabalık ziyaretçilerin akınına uğrayan boğa heykeli, önümüzdeki günlerde Wall Street bölgesinden daha güvenli bir yere nakledilecek.

Dün akşam yetkililerin açıklamalarından sonra New York simgelerinden olan boğa heykeli ile ile fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.