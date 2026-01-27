New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

27.01.2026 00:44
New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükselişle işlem gününü tamamladı.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,64 artarak 49.412,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.950,23 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 23.601,36 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü vereceği politika kararını beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM ile General Motors ve Starbucks gibi şirketlerin açıklayacağı bilançoların da takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ticaret cephesinde ise hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu ve diğer iki tarafa bilgi vermeden Çin ile bir anlaşma yapma peşinde olmadıklarını söyledi.

Kurumsal tarafta, ABD hükümeti ile hisse karşılığında toplam 1,6 milyar dolarlık hibe ve kredi desteği öngörülen bir niyet mektubu imzalayan nadir toprak elementleri şirketi USA Rare Earth'ün hisseleri yüzde 8 değer kazandı.

Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından da CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 artış kaydetti.

Yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtan Microsoft'un hisseleri de yüzde 1 yükseldi.

ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler çoğalırken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığının finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını ifade etti. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

