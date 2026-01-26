New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

26.01.2026 19:18
Dow Jones yüzde 0,18 artışla 49.187,63 puana ulaştı. Yatırımcılar Fed'in kararını bekliyor.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 49.187,63 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.924,43 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 23.494,96 puan oldu.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü vereceği politika kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM ile General Motors ve Starbucks gibi şirketlerin açıklayacağı bilançoların da takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ticaret cephesinde ise hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu ve diğer iki tarafa bilgi vermeden Çin ile bir anlaşma yapma peşinde olmadıklarını söyledi.

Kurumsal tarafta, nadir toprak elementleri şirketi USA Rare Earth, ABD hükümeti ile 277 milyon dolar hibe ve 1,3 milyar dolar teminatlı kredi almak üzere anlaşma yaptı. Finansman karşılığında, ABD yönetiminin de şirketten hisse almasını içeren anlaşma sonrasında USA Rare Earth'ün hisseleri, yaklaşık yüzde 27 değer kazandı.

Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından da CoreWeave'in hisseleri yüzde 12 artış kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler çoğalırken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığının finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını ifade etti. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.

Kaynak: AA

