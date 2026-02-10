New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

10.02.2026 18:05
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta artış gösterdi. Önemli ekonomik veriler bekleniyor.

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 50.193,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.974,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 23.271,22 puana çıktı.

Dün teknoloji hisselerindeki yükselişin desteklediği pay piyasalarında bugün de açılışta pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar geçen yıl aralıkta artması yönündeki beklentilerin aksine değişim kaydetmedi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,3 artış gösterdi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri beklediğine işaret ederek, yarın ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü tüketici enflasyonu verilerinin yayımlanacağını belirtti.

Söz konusu verilerin piyasaların seyrini etkileyebileceğini kaydeden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması ve bu yıl mütevazı bir büyüme öngörmesi sonrasında yüzde 1'den fazla geriledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

