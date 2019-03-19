New York Borsası Yükselişle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 artışla 26.031,64 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 2.845,16 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 primle 7.755 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: AA
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