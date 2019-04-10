New York Borsası Yükselişle Açıldı
1 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 26.183,65 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 2.884,36 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 7.927,16 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.
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