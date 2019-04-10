Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 26.183,65 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 2.884,36 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 7.927,16 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Ekonomi
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