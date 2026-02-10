New York Borsası Yükselişle Haftaya Başladı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Haftaya Başladı

10.02.2026 00:53
New York borsası, teknoloji hisselerinin desteklediği yükselişle haftanın ilk gününü tamamladı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 50.135,87 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.964,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kazançla 23.238,67 puana çıktı.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Geçen hafta ABD piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıkmış, cuma günü ise toparlanma yaşanmıştı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan endeksler, işlem günü sonunda ise teknoloji hisselerinin desteğiyle kayıplarını tersine çevirdi.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 3,3 yükselirken, Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 10 artış dikkati çekti.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Söz konusu verilerin piyasaların seyrini etkileyebileceğine işaret eden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta 0,3 puan azalışla yüzde 3,1'e geriledi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dalgalı istihdam verilerinin Fed'in temkinli davranmasının bir başka nedeni olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa

