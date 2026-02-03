New York Borsası Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

03.02.2026 01:20
Dow Jones endeksi 500 puan artarak yatırımcıları sevindirirken, teknoloji hisseleri yükseldi.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artarak 49.407,66 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.976,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 23.592,11 puana çıktı.

Değerli metallerde geçen hafta başlayan sert satışların hafiflemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, bu hafta bilançoları açıklanacak şirketlerden Alphabet, Amazon ve AMD'nin hisseleri sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 1,5 ve yüzde 4 değer kazandı.

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri ise şirketin OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapma planını durdurduğuna dair haberlerin etkisiyle yüzde 2,9 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 52,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve sektörde genişlemeye işaret etti.

ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanması ise veri takvimini etkilerken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu kapanmadan dolayı ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporunun önceden planlandığı tarih olan 6 Şubat'ta yayımlanmayacağını duyurdu. Ayrıca JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı belirtildi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinin 30 Ocak'ta Senato tarafından onaylanan bütçe paketini bugün oylaması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi güçlüyken ve işgücü piyasası istikrar kazanmışken faizleri indirmenin enflasyonu hedeflenen orana düşürmeyi zorlaştıracağını, bu yüzden sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
