Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

23.01.2026 01:16
Jeopolitik gerilimlerin azalması ve güçlü ekonomik verilerle New York borsası günü yükselişle kapandı.

New York borsası, jeopolitik gerilimlere dair endişelerin hafiflemesi ve ABD ekonomisinin dirençli seyrine işaret eden verilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 49.384,01 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 6.913,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 23.436,02 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine yönelik uygulamayı planladığı tarifelerden vazgeçmesi ve olumlu gelen ekonomik veriler, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ülke ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi hafif yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, ABD ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 17 Ocak ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla, 1000 kişi artarak 200 bine yükselmesine rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilere paralel seyretti.

Kaynak: AA

