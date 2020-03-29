New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

23 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.

New York Knicks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı 93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı         
10:10
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi         
10:03
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek         
09:58
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi         
09:28
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi         
09:25
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek         
09:22
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek         
09:19
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu         
09:03
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı         
09:01
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi         
08:50
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında         
08:35
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak         
08:11
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık         
08:05
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı         
07:55
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok         
07:36
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 10:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]