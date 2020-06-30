New York polisinin bütçesinden 1 milyar dolarlık kesinti - Son Dakika

New York polisinin bütçesinden 1 milyar dolarlık kesinti

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polis departmanına ayrılan 6 milyar dolarlık bütçeden 1 milyar dolar kesinti yapılacağını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polis departmanına ayrılan 6 milyar dolarlık bütçeden 1 milyar dolar kesinti yapılacağını duyurdu.

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Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından artan taleplerin karşılanması için New York Polis Depertmanı'nın 6 milyar bütçesinden kesinti yapılmasına karar verildi. Basın açıklamasında konuşan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 1 milyar dolar kesintiye gidileceğini ve bu kesintinin de sosyal programlara fon olarak aktarılacağını söyledi. Belediye Meclisi'ne polis depertmanında 1 milyar dolarlık kesinti yapılmasına ilişkin bir bütçe sunan Blasio, kesinti yapılan paranın gençlere ve şehirdeki temel sorunların giderilmesi için dağıtılacağını ve bakım merkezlerinde kullanılacağını dile getirdi. "Gerçek bir reform gerçekleştirebileceğimiz için mutluyum" diyen New York Belediye Başkanı, "Ofisim, belediye meclisine NYPD'nin bütçesinden 1 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu kaynağı; gençlerimize, topluluklarımıza, neden olduğunu bildiğimiz temel sorunların çoğuna yardımcı olacak şekilde değiştirecek bir plan sundum" dedi.


Blasio, haziran ayının başlarında polis departmanının bütçesinden kesinti yapılacağını duyurmuş ancak ne kadar kesinti yapılacağına ilişkin detay vermemişti.


Öte yandan San Francisco ve Los Angeles belediye başkanları da şehirlerinin polis bütçelerinde benzer kesintiler yapılması önerisinde bulunmuştu. Diğer şehirlerde de benzeri kesintiye gidileceği belirtildi. - NEW YORK

George Floyd, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya New York polisinin bütçesinden 1 milyar dolarlık kesinti - Son Dakika Dünya

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