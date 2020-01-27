New York Savcısı: Prens Andrew, Jeffrey Epstein hakkındaki 'seks ticareti soruşturmasında işbirliği... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya New York Savcısı: Prens Andrew, Jeffrey Epstein hakkındaki 'seks ticareti soruşturmasında işbirliği... - Son Dakika Dünya

New York Savcısı: Prens Andrew, Jeffrey Epstein hakkındaki 'seks ticareti soruşturmasında işbirliği...

6 saat önce

New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un, tecavüz hükümlüsü Jeffrey Epstein'le ilgili yürütülen 'seks ticareti' soruşturmasında, yardımcı olacağını söylemesine rağmen 'işbirlği yapmadığını' söyledi.

New York Savcısı: Prens Andrew, Jeffrey Epstein hakkındaki 'seks ticareti soruşturmasında işbirliği..., System.String[]

New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un, tecavüz, cinsel taciz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilgili yürütülen 'seks ticareti' soruşturmasında 'işbirliği yapmadığını' söyledi.

Berman, savcılık ve FBI'ın ifadesine başvurulmak üzere Prens Andrew'un avukatlarıyla iletişime geçtiğini belirtti.

Prens Andrew, Epstein'in evlerini ziyaret ettiği sırada şüpheli herhangi bir davranışla karşılaşmadığını ve şüpheli bir durum görmediğini söylemişti.

Savcılığın açıklamasıyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan yorum talebinde bulunuldu.

Amerikalı milyarder Epstein, seks ticaretiyle ilgili yasal süreç devam ederken Ağustos ayında cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar etmişti.

Savcı Berman, Epstein'ın New York'taki evinin önünde yaptığı basın açıklamasında "Bugüne kadar Prens Andrew sıfır işbirliği yaptı" dedi ve soruşturmanın ilerlediğini ifade etti.

Prens Andrew, Kasım ayında Kraliyet Ailesi adına yürüttüğü görevlerden çekildiğini duyurmuştu.

Prens Andrew ayrıca "emniyet teşkilatlarına soruşturmaları süresince yardım etmeye hazır olduğunu" söylemişti.

BBC'nin Newsnight programına röportaj veren Prens Andrew, Epstein'ın tacizine uğrayanlarla ilgili üzüntüsünü ifade eden açıklamalar yapmadığı için eleştirilmişti.

Virginia Giuffre, henüz reşit değilken Prens Andrew'un kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, Prens Andrew ise bu iddiaları reddetmiş, yaşananları da hatırlamadığını söylemişti.

Jeffrey Epstein, İngiltere, New York, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:40 
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