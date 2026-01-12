New York'ta 15 Bin Hemşire Grevde - Son Dakika
New York'ta 15 Bin Hemşire Grevde

12.01.2026 15:30
New York'ta 15 bin hemşire, hastanelerle sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle greve başladı.

NEW ABD'nin New York kentinde yaklaşık 15 bin hemşire, sözleşme görüşmelerinde hastanelerle ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle grev yaptı.

New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), üç büyük hastaneden yaklaşık 15 bin hemşirenin, hastaneler ile yürütülen sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle greve katıldığını duyurdu.

Hemşirelerin, yerel saatle 06.00 sularında Mount Sinai Hastanesi ile bu hastaneye bağlı iki kampüsün yanı sıra NewYork-Presbyterian Hastanesi ve Montefiore Tıp Merkezi'nde greve başladığı belirtildi.

Grev eş zamanlı olarak birden fazla hastanede yapılsa da her sağlık kuruluşu sendika ile ayrı ayrı müzakereler yürüttü.

Kent genelinde bazı hastaneler ise son günlerde anlaşmaya vararak grevi önledi.

Hastane yönetimleri ise grev sürecinde hizmetlerdeki aksamayı en aza indirmek amacıyla geçici hemşire istihdamına yöneldiğini açıkladı.

Etkisini sürdüren ağır grip sezonu nedeniyle grevin sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olmasından endişe edilirken, hastanelerin hastaları başka hastanelere sevk edebileceği, bazı işlemleri iptal edebileceği veya ambulansları başka merkezlere yönlendirebileceği ifade ediliyor.

Bu sebeple grevin, anlaşmazlığın dışında kalan şehir hastaneleri üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Temel anlaşmazlık personel yetersizliği ve iş güvenliği

Hemşirelerin talepleri hastaneye göre farklılık gösterse de temel başlıklar arasında personel yetersizliği ve iş güvenliği yer alıyor.

Sendika, hemşirelere yönetilemeyecek düzeyde iş yükü verildiğini savunuyor ve hastanelerin yapay zeka kullanımına da sınırlamalar getirilmesini talep ediyor.

Ayrıca, hemşireler iş yerlerinde daha sert güvenlik önlemleri alınmasını istiyor.

Müzakerelere katılan hastaneler ise personel yetersizliğini gidermek için çalıştıklarını ancak sendikanın taleplerinin genel olarak çok maliyetli olduğunu ifade ediyor.

New York'taki son büyük hemşire grevi 2023'te Mount Sinai Hastanesi ve Montefiore Tıp Merkezi'nde yapılmış, üç gün süren grev, ücretlerin 3 yılda yüzde 19 artırılmasını öngören bir anlaşmayla sona ermişti.

Söz konusu anlaşmada yer alan personel artışı taahhütlerinin etkili biçimde uygulanıp uygulanmadığı konusunda ise sendika ile hastane yönetimleri arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

Kaynak: AA

