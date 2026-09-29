New York Times yöneticisi silahla öldürüldü! Kayınpeder ile kayınvalide gözaltında - Son Dakika
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New York Times yöneticisi silahla öldürüldü! Kayınpeder ile kayınvalide gözaltında

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New York Times yöneticisi silahla öldürüldü! Kayınpeder ile kayınvalide gözaltında
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ABD'nin California eyaletinde New York Times'ın yöneticisi 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, bir otoparkta silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan McKinsey'nin kayınpederi ve kayınvalidesi, birinci derece cinayet dahil birçok suçlamayla karşı karşıya.

ABD'nin California eyaletinde New York Times'ın yöneticisi 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, bir otoparkta silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan McKinsey'nin kayınpederi ve kayınvalidesi, birinci derece cinayet dahil birçok suçlamayla karşı karşıya.

BBC'nin haberine göre New York Times'ın oyun deneyiminden sorumlu direktörü Jonathan McKinsey, California'nın Dublin kentinde bir otoparkta vücudunda çok sayıda kurşun yarasıyla bulundu. Polis, McKinsey'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. New York Times da McKinsey'nin ölümünü doğruladı.

BİRKAÇ DAKİKA SONRA GÖZALTINA ALINDILAR

McKinsey'nin kayınpederi ve kayınvalidesi, 77 yaşındaki Shouyong Zhang ve Shili Chen, olaydan birkaç dakika sonra oradan geçen bir polis memuru tarafından gözaltına alındı. Santa Rita Cezaevi'nde tutulan çift, birinci derece cinayet, suç işlemek amacıyla anlaşma, ağır ihmalle ateşli silah kullanma ve çocuğu tehlikeye atma suçlamalarıyla karşı karşıya. Çiftin suçlamalar nedeniyle çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Şüphelilerin avukatı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yetkililer, cinayetin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

GÖRGÜ TANIĞI: BAŞINDA VE GÖĞSÜNDE KAN VARDI

San Francisco merkezli KGO-TV'ye konuşan görgü tanıkları, art arda silah sesleri duyduklarını ve ardından yerde yatan bir adam gördüklerini anlattı. Görgü tanığı Assad Razawi, McKinsey'yi başında ve göğsünde kanla yerde yatarken gördüğünü söyledi.

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