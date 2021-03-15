New Yorkluların yüzde 50'si, taciz iddialarıyla başı dertte olan Vali Cuomo'nun istifasına karşı - Son Dakika

New Yorkluların yüzde 50'si, taciz iddialarıyla başı dertte olan Vali Cuomo'nun istifasına karşı

15.03.2021 20:39
New Yorkluların yüzde 50'si, taciz iddialarıyla başı dertte olan Vali Cuomo'nun istifasına karşı, System.String[]

NEW ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları, ülkede siyasi krize dönüşürken, istifa tartışmalarında New Yorklu seçmenler ikiye bölündü.

NEW ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları, ülkede siyasi krize dönüşürken, istifa tartışmalarında New Yorklu seçmenler ikiye bölündü.

Siena Koleji tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 50'si, "valinin hemen istifa etmemesi gerektiği" görüşünü savundu.

Ankete katılanların sadece yüzde 34'ü Cuomo'nun görevi bırakması gerektiğine inandığını kaydederken, yüzde 16'sı ise kararsız olduğunu belirtti.

Siena anketörü Steven Greenberg, anketin, cinsel taciz iddiaları ve bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri verilerinin gizlenmesiyle ilgili devam eden soruşturmalara rağmen, Demokrat seçmenlerin en az yarısının, Cuomo'nun görevine devam etmesine inandığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Cuomo'nun istifası tartışmaları

Vali Cuomo'ya yönelik 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları üzerine kendi partisinden bazı Demokratlar da dahil olmak üzere, özellikle eyaletteki Cumhuriyetçi siyasetçilerden Valinin istifa etmesi yönünde baskılar sürüyor.

Dün konuya ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, soruşturmanın devam ettiğini ve sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise 12 Mart'ta söz konusu kadınların iddialarının saygıyla ele alınması gerektiği ve bunun ciddi bir durum olduğu şeklinde açıklama yapmıştı.

Pelosi, "Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı." diye konuşmuştu.

Aynı gün açıklama yapan New York eyaletinin Demokrat Senatörleri Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand da Cuomo'nun New York halkının güvenini kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi de, 11 Mart'ta yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine, Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuş, New York Eyalet Meclisi sözcüsü Carl Heastie de, 12 Mart'ta, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra tasarının, oylama için meclis genel kuruluna getirilmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun, 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'ta yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırarak, uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, İstifa, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Yorkluların yüzde 50'si, taciz iddialarıyla başı dertte olan Vali Cuomo'nun istifasına karşı - Son Dakika


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