Neymar 2,5 Ay Forma Giyemeyecek
39 dakika önce
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.
Fransa
ekibi Paris
Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar
, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.
PSG Kulübü, Neymar'ın sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen sakatlığın tedavisinin 10 hafta süreceğini duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester United
maçlarını da kaçıracak Neymar, Strasbourg ile oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanmış ve 62. dakikada yerini Moussa Diaby'ye bırakmıştı.
Bu sezon PSG'de 23 maça çıkan Neymar, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor
"Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım
Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu
Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı