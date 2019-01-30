Son Dakika Haberleri: Neymar 2,5 Ay Forma Giyemeyecek

Neymar 2,5 Ay Forma Giyemeyecek

39 dakika önce

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.

Neymar 2,5 Ay Forma Giyemeyecek, System.String[]
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Neymar'ın sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen sakatlığın tedavisinin 10 hafta süreceğini duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester United maçlarını da kaçıracak Neymar, Strasbourg ile oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanmış ve 62. dakikada yerini Moussa Diaby'ye bırakmıştı.

Bu sezon PSG'de 23 maça çıkan Neymar, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Fransa, Neymar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım

Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neymar 2,5 Ay Forma Giyemeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]