Üye Girişi
NFT'ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratacak - Son Dakika

NFT'ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratacak

13.01.2022 12:29
NFT'ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratacak

Deloitte'un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre, spor dünyasıyla alakalı NFT (non-fungible token) satışlarının 2022'de 2 milyar dolarlık pazar oluşturması bekleniyor.

Deloitte'un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre, spor dünyasıyla alakalı NFT (non-fungible token) satışlarının 2022'de 2 milyar dolarlık pazar oluşturması bekleniyor.

Deloitte'un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı.

Rapor, Türkçe karşılığı "değiştirilemez para-çip" olan NFT'nin (non-fungible token), spor dünyasını da etkisi altına alacağını gösteriyor.

Buna göre, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blokzincirinde şifrelenmiş, eşi ve benzeri olmayan NFT tarzı eserlerin 2022 sonuna kadar milyonlarca spor taraftarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Deloitte'un tahminlerine bakıldığında 2022'de dünya genelinde 4-5 milyon taraftar, spor içerikli NFT'lere sahip olacak. Spor dünyasıyla alakalı NFT'lerin satışından elde edilecek rakamın, 2022'de bir önceki yıla göre 2'ye katlanarak 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2022'de NFT'lerin spor alanında üretilecek en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri; oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT bağlamında kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak.

NFT'ler, salgın döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için önemli bir gelir kanalı yaratacak. Dünyanın en büyük futbol NFT platformunun 2021 yılının ilk 9 ayındaki satışlarının toplamı 128 milyon dolara ulaşmıştı.

NFT'ler, taraftarlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli bir fırsat sunacak. Ayın oyuncusunu seçmek (Japonya), devre arasında çalacak şarkıları belirlemek (İtalya) ya da yeni transferin kadro numarasını seçmek (Türkiye) gibi taraftarlara cazip gelen etkileşim seçeneklerinden birisi de NFT'lerin seçimi ve sergilenmesi gibi konular olacak.

Sporla alakalı NFT'lerin en fazla futbol, basketbol, beyzbol, e-spor ve buz hokeyi dallarından çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Formula 1 gibi uluslararası spor organizasyonlarının da alternatif NFT seçenekleri sunması bekleniyor.

Sporda yeni gelir kaynağı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy, salgının hızlandırdığı dijital dönüşümün bir uzantısı olan NFT'lerin, yakın gelecekte gündelik hayatın bir parçası haline geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öngörülerimize göre, 2022, NFT'lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı; taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye'de başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karşıyaka, Eskişehispor, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40'a yakın futbol ve spor kulübü, yakın zamanda taraftar token'leri piyasaya sürdü."

YORUMLAR
500

Telekomünikasyon, Medya, token, NFT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NFT'ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratacak - Son Dakika


Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak! Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!         
12:23
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu         
10:34
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16

Son Dakika Haberleri
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 12:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: NFT'ler sporda 2 milyar dolarlık pazar yaratacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement