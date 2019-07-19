Son Dakika Haberleri: Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserinde Janet Jackson sahne aldı
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Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserinde Janet Jackson sahne aldı

1 saat önce

Amerikalı şarkıcılar Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown, Cidde Dünya Festivali kapsamında Suudi Arabistan'da sahne alarak on yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Diğer bir ünlü sanatçı Nicki Minaj kadın, LGBT ve insan haklarını gerekçe göstererek aylar öncesinden konsere çıkmama kararı almıştı

Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserinde Janet Jackson sahne aldı, System.String[]
Amerikalı şarkıcılar Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown, Cidde Dünya Festivali kapsamında Suudi Arabistan'da sahne alarak uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Ünlü sanatçı Nicki Minaj kadın, LGBT ve insan haklarını gerekçe göstererek konsere çıkmama kararı almıştı. Organizatörler Nicki Minaj'dan dolan boşluğu Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson ile doldurdu. Konserde Future, Tyga, Liam Payne ve Steve Aoki gibi isimler de sahne aldı.
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Suudi Arabistan, Michael Jackson, Nicki Minaj, 50 Cent, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:52 
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