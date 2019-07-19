Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserinde Janet Jackson sahne aldı
1 saat önce
Amerikalı şarkıcılar Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown, Cidde Dünya Festivali kapsamında Suudi Arabistan'da sahne alarak on yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Diğer bir ünlü sanatçı Nicki Minaj kadın, LGBT ve insan haklarını gerekçe göstererek aylar öncesinden konsere çıkmama kararı almıştı
Amerikalı şarkıcılar Janet Jackson
, 50 Cent
ve Chris Brown
, Cidde Dünya Festivali kapsamında Suudi Arabistan
'da sahne alarak uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Ünlü sanatçı Nicki Minaj
kadın, LGBT
ve insan haklarını gerekçe göstererek konsere çıkmama kararı almıştı. Organizatörler Nicki Minaj'dan dolan boşluğu Michael Jackson
'ın kız kardeşi Janet Jackson ile doldurdu. Konserde Future, Tyga
, Liam Payne
ve Steve Aoki gibi isimler de sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:52
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