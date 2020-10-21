Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıt olarak satan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde durdurdukları bir kamyonda, 14 tank içinde 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Araçtaki şüpheliler F.A. ve A.A. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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