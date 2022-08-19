Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de 2 tırda 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.