Niğde'de 2 Yol Trafiğe Kapatıldı
38 dakika önce
Niğde'de kar yağışı nedeniyle Tepeköy-Çiftlik yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Niğde
'de kar yağışı nedeniyle Tepeköy- Çiftlik
yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 64. Şube Şefliğince Tepeköy-Çiftlik yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için alternatif yolları kullanmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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