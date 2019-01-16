Son Dakika Haberleri: Niğde'de 2 Yol Trafiğe Kapatıldı

Niğde'de 2 Yol Trafiğe Kapatıldı

38 dakika önce

Niğde'de kar yağışı nedeniyle Tepeköy-Çiftlik yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Niğde'de 2 Yol Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Niğde'de kar yağışı nedeniyle Tepeköy- Çiftlik yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 64. Şube Şefliğince Tepeköy-Çiftlik yolu ile Altunhisar-Çiftlik yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için alternatif yolları kullanmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:51 Kaynak: AA

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