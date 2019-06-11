Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi
5 saat önce
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:51 Kaynak: AA
'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kiledere
beldesinde C.Y'ye ait evin bahçesinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler eve düzenlediği operasyonda, C.Y'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 262 kök hintkeneviri, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheli C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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