Son Dakika Haberleri: Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi
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Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi

5 saat önce

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Niğde'de 262 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök hintkeneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiledere beldesinde C.Y'ye ait evin bahçesinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler eve düzenlediği operasyonda, C.Y'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 262 kök hintkeneviri, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheli C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:51 Kaynak: AA
Jandarma, Niğde, Güncel
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