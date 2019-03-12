Son Dakika Haberleri: Niğde'de Belediye Başkanını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Niğde'de Belediye Başkanını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

1 saat önce

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Niğde'de Belediye Başkanını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis, System.String[]
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak Serkan Teltik'e verdiği 15 yıl hapis cezasına Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu görevlisini görevi başında "planlı ve tasarlayarak öldürdüğü", bu nedenle "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi yönündeki itiraz dilekçesini inceledi.

İnceleme sonucunda mahkeme, "haksız tahrik hükümleri" uygulanmaması gerektiğine hükmederek, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye binasının girişinde 8 Mayıs'ta ruhsatsız tabancayla vurularak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polisi arayarak tabancasıyla teslim olan Serkan Teltik tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlanmıştı.


Cinayeti kasten işlediği gerekçesiyle sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uyguladığı Teltik'e 15 yıl hapis cezası vermişti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa göndermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Adana, Niğde, Güncel
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