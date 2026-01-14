Niğde'de Çocuk Tiyatroları Festivali - Son Dakika
Niğde'de Çocuk Tiyatroları Festivali

14.01.2026 16:17
Niğde Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için 2. Çocuk Tiyatroları Festivali düzenliyor.

Niğde Belediyesince öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli geçirmeleri amacıyla "2. Çocuk Tiyatroları Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, tiyatro oyunları ve animasyon filmleri gösterime sunulacak.

Açılışta yüz boyama etkinlikleri, maskot gösterileri ve çocuklara özel ikramlar verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukları sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturmayı önemsediklerini belirtti.

Özdemir, "Yoğun bir ders dönemini geride bırakan çocuklarımızın dinlenmeleri kadar kaliteli vakit geçirmeleri de bizim için değerli. Festivalle çocukların tatiline renk katmayı, ekran başından biraz olsun uzaklaştırıp tiyatro salonlarının o büyülü atmosferini solumalarını arzu ettik. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

17 Ocak Cumartesi saat 18.00'de başlayacak festivalin biletleri, https://kulturonline.nigde.bel.tr/ adresinden satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Etkinlik, Güncel, Çocuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Çocuk Tiyatroları Festivali - Son Dakika

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
SON DAKİKA: Niğde'de Çocuk Tiyatroları Festivali - Son Dakika
