Son Dakika Haberleri: Niğde'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Bakımı Yaptı

Niğde'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Bakımı Yaptı

53 dakika önce

Niğde'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler, belde okulunun bakım ve tadilatını yaptı.

Niğde'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Bakımı Yaptı, System.String[]
Niğde'de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamındaki yükümlüler, belde okulunun bakım ve tadilatını yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında yükümlüler, Değirmenli beldesindeki Atatürk İlkokulu'nun boya, badana ve tamiratını yaptı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, çalışmaları bitip eğitime hazır hale getirilen okulda sınıfları gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Şimşek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

İncelemenin ardında gazetecilere açıklama yapan Vali Şimşek, "Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokol doğrultusunda da denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boyanması ve tadilatı gibi işlemler yapıldı. Çalışmaları yerinde gördük, gerçekten güzel işler yapıldı. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ederim". dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise, cezalarını çeken yükümlülerin çeşitli okulların boyanması ve tadilatlarının yapılmasında güzel çalışma sergilediğini belirterek, "Yükümlüler, hem cezalarını infaz ettiler hem de kamuya yararlı iş mahiyetinde okulların tamiratını yaptılar. Denetimli serbestlik yükümlülerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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