Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor İlçesi Çukurkuyu beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Adana ve Aksaray'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.E. ve D.A. Adana'da, M.B. ve M.Ç. ise Aksaray'da gözaltına alındı.

Niğde'ye getirilen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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