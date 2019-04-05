Niğde'de İlk Defa Bir Hastaya 'Hava Yoluna Stent' Operasyonu Yapıldı
2 saat önce
Niğde'de ilk defa bir hastaya 'hava yoluna stent' operasyonu yapıldıNİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçiren bir vatandaşa hava yoluna stent takıldı.
Niğde
'de ilk defa bir hastaya 'hava yoluna stent' operasyonu yapıldı
NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçiren bir vatandaşa hava yoluna stent takıldı. Çevre illerde de fazla yapılmayan operasyonu Niğde'de gerçekleştiren Göğüs Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Katrancioglu, Niğde'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.
62 yaşındaki Hikmet Demir
bir süre önce kalp krizi geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Demir için ihtiyaç olan malzemeler temin edildikten sonra operasyon başladı. Demir'e ilk soluk borusu genişletme ameliyatı yapıldıktan sonra stent takıldı.
Hasta geldiğinde yürüyemiyordu
Yaptığı operasyonları anlatan Göğüs Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Katrancioglu,; "Solunum makinesine bağlı olan hastalarda soluk borusunda daralma olabiliroyr. Bizde hastamıza cerrahi kesi olmadan genişletme ameliyatı yaptık. Rahatladı bu arada kalan tedavisi için bazı malzemeler aldık ve daha sonrasında o malzemeyi koyduk. Hastamız geldiğinde yürüyemiyordu. Çok az bir mesafeyi yürüyemiyordu. Şimdi ise merdiven çıkıyor ve ölümden kurtaracak bir operasyon yaptık. Niğde'ye en yakın şehirlerimizde bu vakanın çalışması yapılmıyordu" dedi.
62 yaşındaki Hikmet Demir ise, "Kalk krizi geçirdim. Nefes alamaz oldum. 2 adım atamadım. Yoğun bakımda uzun süre kaldım. Hastaneye geldik boğazıma stent takılması gerektiğini söyledi bizde hiç duymamıştık anlattı bize. Stent olursa sağlığına kavuşursun dedi bize. Allah razı olsun" dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ise hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken operasyonu başarıyla tamamlayan doktorları tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:31 Kaynak: İHA
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