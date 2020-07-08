Niğde'de iplik fabrikası işçileri işvereni protesto etti - Son Dakika

Niğde'de iplik fabrikası işçileri işvereni protesto etti

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasında işçiler, fabrika yönetimini protesto ettiler.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasında işçiler, fabrika yönetimini protesto ettiler.


İplik fabrikası işçileri, 8 iş arkadaşlarının 2 ay ücretsiz izne gönderildiği ve sendikal haklarının iyileştirilmesi gerekçesiyle fabrika önünde protesto gösterisi düzenlediler. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı fabrika önünde konuşan işçilerden Mehmet Ceylan, fabrikanın merkezinin Kayseri'de olduğunu ve oradaki işçilere verilen hakların Niğde'de verilmediğini iddia etti. Ceylan, "Türk-İş Sendikasına bağlı Tekstil- İş Sendikası, Kayseri'de işçiye verilen 10 ikramiye, 2 erzak, oruç tutana yemek ücreti verilmesi ve burada 3 ikramiye ile geçiştirilmesi ile ortaya konan adaletsizliği duyurmak istiyoruz. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz işçiyiz. Türk-İş Başkanı, Tekstil-İş Sendikası Başkanı, patronumuz Ahmet Çetinkaya duysun. 8 masum işçi hakkını istediği için işten 2 ay ücretsiz izne gönderilmesi hepimizin onuruna, gururuna dokundu. 8 işçi değil, bütün fabrikayı ilgilendiren konu. Kayseri'de tüm işçilere kıyafet veriliyor, biz kendi kıyafetlerimizle çalışıyoruz. Kayseri'ye göre şartlarımız çok kötü. Maaşı en geç alan biziz, biz buna sesimizi çıkarıyoruz. İşçiye elbise vermek bu kadar mı zor? Nano maske verdiler yıkayıp yıkayıp kullanan diye. Pandemi kurallarına uyulmadan çalışıyoruz ama ekmeğimiz için sesimizi çıkarmadık. dedi. - NİĞDE

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de iplik fabrikası işçileri işvereni protesto etti - Son Dakika
YORUMLAR (1)
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