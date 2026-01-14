Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeninin korunması, vergi kabının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 875 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ile 2 bin 580 adet sağlık için tehlikeli madde kapsamında değerlendirilen cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3-sayfa › Niğde'de Kaçakçılığa 875 Bin Makaronla Darbe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?