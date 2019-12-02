Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
6 saat önce
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Yüce (23) ve Berna Yüce (22), merkeze bağlı Kiledere beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
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