Son Dakika Haberleri: Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Son Dakika Güncel Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi - Son Dakika

Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Yüce (23) ve Berna Yüce (22), merkeze bağlı Kiledere beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Mustafa Yüce, Kiledere, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Sağlık durumu iyi
Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]