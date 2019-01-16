Son Dakika Haberleri: Niğde'de Karla Mücadele

Niğde'de Karla Mücadele

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarını 7/24 saat esaslı olarak aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz 10 greyder, 11 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile köy yolları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Gümüşler, Özyurt, Üçkapılı, Ören ve Çamardı, Bor, Kılavuz köyü Kızılkapı, Celaller arasındaki dağ yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar olmaktadır. Aralıklarla kapanan Bekçili-Üskül yolu, Elekgölü, Mahmatlı, Çardacık, Yelatan, Beyazkışlakçı Çiftlik ilçesi Hacıabdullah, Murtaza, Çınarlı, Azatlı, Çardak, Kitreli, Şeyhler, Kula köy yollarında temizleme çalışmaları devam etmektedir. Ulukışla ilçesinde ise Emirler, Klan, Handeresi, Ünlükaya, Gedelli, Elmalı, Şeyhömerli, Koçak, Kozluca, Tepeköy yollarında açma çalışmaları devam etmektedir."

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktaran Şimşek, köy muhtarlıklarına dağıtılan traktör kar bıçaklarının da çalışmalarda kullanıldığı ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 Kaynak: AA

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