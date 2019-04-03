Niğde'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Niğde
'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Yasin S. idaresindeki 51 AAG 454 plakalı otomobil ile Murat Özdemir
'in kullandığı plakasız motosiklet, Altunhisar
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çarpıştı.
Özdemir kaza yerinde hayatını kaybetti. Yasin S. ve araçtaki Ümit U. yaralandı.
Yaralılar, Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:33 Kaynak: AA
Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor
Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor