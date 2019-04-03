Son Dakika Haberleri: Niğde'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Niğde'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yasin S. idaresindeki 51 AAG 454 plakalı otomobil ile Murat Özdemir'in kullandığı plakasız motosiklet, Altunhisar ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çarpıştı.

Özdemir kaza yerinde hayatını kaybetti. Yasin S. ve araçtaki Ümit U. yaralandı.

Yaralılar, Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:33 Kaynak: AA

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