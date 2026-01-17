Niğde'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Niğde'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde\'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu
17.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 10 ay süren takip sonucu 116 kişiyi dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Niğde'de 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 116 vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi', 'kişisel verilerin yayınlanması', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Türk Ceza Kanunu'nun Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 116 vatandaşın dolandırılması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Niğde merkezli başlatılan operasyonda, haklarında işlem yapılan 11 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 12 adet kartuş, 6 adet şarjör, 2 bin 700 ABD doları ile 50 Euro nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Niğde'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp’un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Madonna’dan İran’daki protestoculara destek mesajı Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Komşusu yüzünden evine gidemiyor Video çekip isyan etti Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM’deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

10:31
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 10:55:39. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.