Niğde'de sobadan sızan gaz can aldı

07.01.2026 10:13
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay; Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, 47 yaşındaki baba Cemil A., yalnız kaldığı odada sobadan sızan gazdan zehirlendi. Saat 05.00 sıralarında aile bireyleri, odadan gelen kokunun ardından odayı kontrol ettiği sırada Cemil A.,'yı hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemil A.'nın sobadan çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cemil A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

