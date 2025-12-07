Niğde\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Niğde-Ulukışla D-750 karayolunda yaşanan kazada S.B. (34) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.E. (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü S.B. (34) ile yolcular S.A. (36) ve K.K. (42) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE