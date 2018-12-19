Niğde'de Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonları

Niğde
'deki uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında bir miktar uyuşturucu ile 17 litre kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir aracı, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine Ulukışla
ilçesi Çiftehan
köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 100 gram esrar ele geçiren ekipler, şüpheli Y.D, E. K. ve M.E. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlattı.
H.K'nin uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi üzerine aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 17 gram esrar ele geçirdi ve şüpheli H.K. ve araçtaki L.D. ve M.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.
Çiftehan köyünde M.İ'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda soba içine gizlenmiş 17 litre kaçak viski ele geçirildi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bor ilçesi Havuzlu köyü yolunda takibe alınan araçtan bir şey atıldığını gören jandarma ekipleri, yaptıkları aramada, 4 ekstazy hap ele geçirildi. Araçtaki G.M. ve A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.