Son Dakika Haberleri: Niğde'deki kablo hırsızlığı
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Niğde'deki kablo hırsızlığı

2 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki kablo hırsızlığı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Ulukışla ilçesi Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılar, 13 Eylül'de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanmıştı.

Ulukışla, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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